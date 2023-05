WWE | GUNTHER e Solo Sikoa sono considerati i top heel del prossimo futuro | nei piani un ruolo da main eventer

Gunther, il secondo dittatore in WWE Zona Wrestling

Se è vero che in WWE il Tribal Chief detta legge con un regno infinito e zero sconfitte subite, è altrettanto evidente che ci sia un altro wrestler che si sta dimostrando imbattibile. La cintura alla ...After securing a shocking victory over the field in a number one contender’s battle royal to decide on Gunther’s opponent at Night of Champions in Saudi Arabia, Mustafa Ali was riding high, ...