WWE | Con le finali di conference NBA a picco gli ascolti di NXT | calo del 17%

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’episodio di martedì sera di WWE NXT ha registrato una media di 564.000 spettatori su USA Network, con undel 6,2% rispetto alla settimana scorsa quando erano 601.000. Si tratta dell’audience totale più bassa per lo show dall’11 aprile. Nella fascia demografica 18-49, NXT si è piazzato al 15° posto nella classifica delle trasmissioni via cavo con un rating di 0,14. Ilè stato del 17,7% rispetto alla settimana scorsa, il rating più basso ottenuto dallo show dall’11 aprile. La prima partita della finale della Westerndell’NBA si è attestata in cima alla classifica via cavo dei programmi più visti della serata (e di tutta la televisione) con un rating di 2,56 nella fascia demografica 18-49 e più di sette milioni di spettatori in totale. NXT è stato il quinto programma del giorno sulla TV via cavo che non era ...