WWE | Alexa Bliss tra i wrestler pubblicizzati per Night Of Champions

(Di giovedì 18 maggio 2023)è ormai lontana dal ring dallo scorso gennaio, quando alla Royal Rumble venne sconfitta da Bianca Belair in un match valevole per il Raw Women’ship: Little Missaveva poi ricevuto un messaggio criptico da Bray Wyatt e Uncle Howdy, ma da quel giorno lanon è più stata vista. Laha avuto un problema di salute abbastanza serio, ma lo ha comunque superato e ora ci si aspetta che faccia il suo ritorno. Pubblicità ingannevole? Secondo Ringside News, la sua assenza non ha nulla a che vedere con quella di Bray Wyatt, di conseguenza probabilmente la compagnia sta aspettando solo il momento adatto per riportarla sulle scene. A quanto pare, pur non essendo presente nelle liste interne del backstage, laè ancora ...

WWE: Alexa Bliss assente a causa di Bray Wyatt

Bray Wyatt e Alexa Bliss hanno formato per mesi una coppia molto affiatata on screen, tant'è che i fan hanno sempre rimproverato alla WWE di averli separati troppo presto. Dopo il ritorno di Wyatt in ...