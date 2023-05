WTA Roma 2023 | Iga Swiatek si ritira! Elena Rybakina approda in semifinale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Clamoroso al Foro Italico di. La n.1 del mondo, Iga, è stata costretta al ritiro. La dominatrice delle ultime due edizioni del torneo nella Capitale, che aveva portato a 14 i match vinti consecutivamente sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia e a 24 i set vinti, è stata costretta a terminare anzitempo la sua partita contro la n.6 del mondo, la kazaka, sullo score di 2-6 7-6 (3) 2-2. Una partita che pareva nelle mani difino al settimo gioco del secondo set. Da quel momento, infatti, la kazaka ha trovato il modo per strappare il servizio alla rivale, cambiando l’inerzia del match. In tutto questo, il problema fisico alla gamba destra emerso nel corso del tie-break ha portato all’inevitabile decisione la regina del tennis femminile, soprattutto pensando ...

Atp Tennis Non sono assolutamente mancate le sorprese in questa edizione 2023 degli Internazionali Bnl d'Italia. Diversi tennisti hanno sfruttato l'occasione di eliminare alcuni grandi favoriti della ...Per Badosa era solo la seconda presenza a, dopo la sconfitta negli ottavi contro Daria Kasatkina nella scorsa edizione, mentre la lettone era iscritta quest'anno per l'ottava volta e vantava due ...... l'ex numero 5 del mondo elimina anche Paula Badosa , vince con il punteggio di 6 - 2 4 - 6 6 - 3 e, dopo 1 ora e 49 minuti di battaglia, stacca il suo pass per le semifinali del1000 di, ...

Grande successo di Jelena Ostapenko nei quarti di finale al WTA 1000 di Roma 2023. Sulla terra rossa del Foro Italico, la lettone (testa di serie n.20) disputa un'ottima partita contro la spagnola Pau ...