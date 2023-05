Wta Rabat 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il, le, gli, latv edel WTA 250 di(Marocco), torneo di scena da domenica 21 a sabato 27 maggio sulla terra rossa della città marocchina. La prima testa di serie è la greca Maria Sakkari, seguita dalla campionessa uscente, l’azzurra Martina Trevisan. Al via tante azzurre, da Elisabetta Cocciaretto a Sara Errani, passando per Lucia Bronzetti. Presenti però anche giocatrici del calibro di Sloane Stephens e Leylah Fernandez, rispettivamente campionessa e finalista slam. Il cut off invece è piuttosto alto (vicino alla 100^ posizione) visto il Roland Garros alle porte. La diretta televisiva della manifestazione è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa ...