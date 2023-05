World Padel Tour | Carolina Orsi conquista i quarti di finale ed entra nella storia!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Grandissima impresa dinell’Open 1000 di Copenhagen (Danimarca), torneo del2023. Dopo il grande successo di ieri contro le gemelle Alayeto (per 7-5 6-7 6-3), la giocatrice azzurra (n°43 del ranking WPT), in coppia per questa settimana con la spagnola Patty Llaguno (n.11 WPT ed ex numero 1 al mondo), sconfigge per 6-4 6-3 le spagnole Maria Rodriguez (n.70) e Ana Fernandez (n.61) e diventa la prima italiana di sempre (e più in generale il primo rappresentante del Bel Paese) a raggiungere idiin un torneo di questo livello nel WPT. Persi tratta di un risultato fortemente cercato, soprattutto in quest’ultimo periodo. La nostra portacolori ci era già andata vicina parecchie volte (basti pensare che ...