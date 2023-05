Windtre | collaborazione pubblico-privato per innovazione vicina alle persone

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 maggio 2023 – “L’Italia è il terzo paese in Europa per estensione della banda larga. La copertura cellulare con tecnologia 5G ha raggiunto il 70% della popolazione. E come ha ricordato il sottosegretario Butti, il piano per la banda ultralarga consentirà al paese di colmare il gap infrastrutturale. Riteniamo quindi che oggi il vero digital divide sia culturale, che riguardi le competenze della popolazione”. Lo dichiara Roberto Basso, Direttore External Affairs and Sustainability di, intervenuto al Forum PA, il più grande evento nazionale sulla modernizzazione della pubblica amministrazione. “Nel nostro piccolo – ha proseguito Basso –avverte la responsabilità associata alla leadership di mercato, dato che siamo il primo operatore in Italia sul mercato mobile, e come azienda siamo impegnati da anni a contrastare il digitale ...