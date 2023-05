Wilma Goich | la svolta dopo il GfVip | Il mio sogno

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il Gf vip resta un lontano ricordo. Ma le abitudini nate in quella casa non le dimentica, e svela a Rtl102.5 News: “Vado a letto tardi, non prendo sonno prima delle 3 di notte". Orail Gf Vip, sogna di tornare a cantare. Nel reality di Signorini aveva svelato di aver lasciato la musicala morte di sua figlia Susanna, nel 2020 in piena Pandemia. Susanna, speaker radiofonica di grande talento, aveva 50 anni, un tumore l'ha portata via per sempre. “Voglio andare a Sanremo. Vorrei un brano scritto da un cantante giovane perché mi sento giovane. Non trap. Un brano pop, attuale. Mi piacerebbe un brano scritto da Gabbani, Tommaso Paradiso. Ho fatto tutto, anche un reality, a questo punto vorrei Sanremo", svela a Rtl102.5 News.