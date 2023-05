West Ham-Fiorentina | Finale Conference League League 2023 | data | programma | orario | tv | streaming

(Di giovedì 18 maggio 2023) La2022/dellasi gioca mercoledì 7 giugno: il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 21. Il palcoscenico dell’incontro sarà l’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Si tratta di uno stadio con una capienza pari a 20.800 posti ed è stato inaugurato nel 2008. A volare nell’impianto che ospita le gare dello Slavia Praga saranno ilHam e la. Le due compagini hanno staccato il pass per l’incontroproprio questa sera. Nella neo nata(vinta lo scorso anno dalla Roma di José Mourinho), si son vissute sin dall’inizio della competizione grandissime e fortissime emozioni e oggi giovedì 18 maggio abbiamo ...

Quarantasette anni dopo l'ultima volta, ilgiocherà la finale di una coppa europea. La squadra di David Moyes vince 1 - 0 in casa dell'AZ Alkmaar e strappa un biglietto per il big match in programma mercoledì 7 giugno a Praga. Dopo il ...Ilè la prima finalista di Conference league. Nella semifinale di ritorno gli inglesi hanno battuto in Olanda l'Az Alkmaar 1 - 0 grazie alla rete di Fornals al 49' del secondo tempo. All'andata ...L'altra finalista di Conference League è il, che ha battuto 1 - 0 l'Az Alkmaar (all'andata aveva vinto 2 - 1). La finale di Europa League sarà il 31 maggio a Budapest, quella di Conference ...

AZ Alkmaar - West Ham United 0-1 highlights e gol: le azioni principali della gara di ritorno delle semifinali di Europa Conference League 2022/23.Il West Ham è la prima finalista di Conference league. Nella semifinale di ritorno gli inglesi hanno battuto in Olanda l'Az Alkmaar 1-0 grazie alla rete di Fornals al 49' del secondo tempo. All'andata ...