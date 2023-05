VOTI&STATS – Manchester City Real Madrid | i numeri e i protagonisti del dominio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ideldelsulche hanno regalato alla squadra di Guardiola la Finale di Champions League Una gara ire. Un primo tempo come non si era mai visto. Untotale. Il tenore dei commenti a proposito diè questo e il 4-0, del resto, è la traduzione perfetta della differenza che si è vista (ma Andrea Di Caro, su La Gazzetta dello Sport, ha scritto che è stato un punteggio persino riduttivo rispetto a ciò che si è visto: «Poteva finire 6-0 e non ci sarebbe stato nulla da dire»). La squadra di Guardiola si è espressa al massimo delle sue possibilità? Non si può neanche dire questo, pensando che non è riuscito ad ...