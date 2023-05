Volley femminile | inizia l’estate dell’Italia | le convocate per le prime due amichevoli

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per il triangolare amichevole che andrà in scena a Lanciano (in provincia di Chieti) dal 22 al 24 maggio. Le azzurre affronteranno Croazia e Canada per incominciare ufficialmente la stagione che culminerà con gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mancano tantissime big che hanno appena concluso la propria stagione agonistica come Paola Egonu, Miriam Sylla, Alessia Orro, Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Sarah Fahr, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro. La grande big in rosa per questi primi appuntamenti è la centrale Anna Danesi. Questo l’elenco delle azzurre: Ilaria Battistoni, Anna Danesi, Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara); Francesca Bosio, Alessia Mazzaro, Francesca Villani (Reale ...