Voglia di spogliarmi | Cristina Scuccia | mai vista così all' Isola | Guarda

(Di giovedì 18 maggio 2023) Aveva escluso di indossare un bikini durante la sua esperienza all'dei Famosi, perché non si sarebbe sentita a suo agio, ma poco a pocosi sta lasciando andare. Dopo quasi un mese dall'inizio del reality di Canale 5, l'ex suora ha deciso di indossare una sorta di bikini. Durante gli ultimi daytime si è infatti mostrata senza pantaloncini e con il costume a due pezzi. Evidentemente lainizia a sentirsi più libera e a suo agio, soprattutto dopo le parole di incoraggiamento che Ilary Blasi ha avuto per lei nel corso dell'ultima puntata. “In questa settimana - ha dichiarato la Blasi - hai mostrato molto coraggio: dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione. Possiamo dire che è nata una nuova. So che ce l'hai messa tutta per ...

L'ex suora ha incominciato a giocare sul serio e il suo atteggiamento super partes degli inizi è stato soppiantato dalladi dire la sua e non farsi mettere i piedi in testa. "Mi ha detto di ...Isola 2023, Cristina Scuccia e il bikini: " Hodida tutte quelle sovrastrutture che mi porto dietro" La cantante , ex suora , aveva inizialmente dichiarato di n on volersi mostrare ...E ancora: 'Hodida tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro da tempo'.

"Ho voglia di spogliarmi...". Cristina Scuccia senza veli all'Isola dei ... ilGiornale.it

(ilmessaggero.it) La ex suora aveva dichiarato di non voler indossare il costume in due pezzi, ma alla fine è riuscita a lasciarsi andare: "Sto cercando una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi ...All'"Isola dei famosi 2023" Cristina Scuccia prova a mettersi alla prova, superando anche alcuni limiti che si era autoimposta. E così, a dispetto di quanto aveva detto alla vigilia della partenza per ...