Vodafone regala giga illimitati in 5G e minuti e SMS illimitati ad alcuni clienti fortunati per un anno

(Di giovedì 18 maggio 2023)il tutto illimitato per ungrazie alla promozione Infinito 12 Mesi Gratis. Ecco tutti i dettagli e come attivarla. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

...mensili per chi ha giànel proprio numero mobile è attualmente disponibile ONLINE con costo di attivazione già compreso nel canone mensile per 24 mesi. Inoltre, l'operatore rosso vi...Pertanto, se questa offerta di Very Mobile vi convince ma avete attualmente un operatore tradizionale come, TIM o WindTre, valutate l'opportunità di cambiare operatore, optando ad esempio ...Iliad , però, in realtà nonproprio niente . Il falso messaggio della falsa Iliad ... secondo alcune indiscrezioni, avrebbe persino fatto un'offerta da 14 miliardi di euro per comprare...

Vodafone regala Infinito 12 Mesi Gratis dall'app: tutto illimitato anche 5G ad alcuni clienti MondoMobileWeb.it

Tante offerte gratis oggi sul Play Store di Google. Gli utenti Android possono scaricare senza pagare tanti giochi e tante app direttamente dal market. Oltre ...Scopri le migliori promozioni Vodafone di maggio. Si possono avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità e uno sconto sulla fibra Vodafone anche per il mese di maggio tenta g ...