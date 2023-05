Vittorio Sgarbi | “La creatività non è di destra o sinistra | ma si poteva fare a meno di un liceo del Made in Italy”

Sapete cosa vuole fareVuole fare il presidente della Repubblica. E siccome sa che in Parlamento non troverà mai la maggioranza per farsi mandare al Colle, ha deciso di battersi per una riforma ...La scelta di un posto bello è una gioia per sempre - ha dettoa Tiziana Panella - In altri luoghi ho avuto più difficoltà perché erano luoghi difficili: Salemi, Sutri che era una città ...L'ex frontman dei Bluvertigo, noto fra l'altro per una memorabile faida in diretta dall'Ariston con Bugo (da allora non è più tornato), è amico del sottosegretario alla Culturae, ...

Il critico ferrarese Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone, comune di circa 7mila abitanti e città natale di Cicerone. Si tratta di una ulteriore carica che si va ...Sgarbi è diventato sindaco di Arpino ma il suo obiettivo politico è ben altro. Il critico d'arte ha rilasciato un'intervista a ...