Vite al limite | la paziente perde peso ed è felice | il marito alcolizzato rovina tutto | poi finisce così

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il percorso aaldi Lindsey Witte contrastato dal. Ecco che cosa le è successo e come ha reagito la donna.alè una trasmissione televisiva statunitense che si occupa di persone che hanno necessità dire molto, a causa della loro grave obesità. È un percorso non semplice, tortuoso, in cui la forza di volontà è una componente molto importante, ma serve quasi sempre anche il supporto della famiglia. Lindsey Witte (fonte youtube)-grantennistoscana.itD’altronde, come accade spesso nella vita, ci si trova ad affrontare ostacoli di vario tipo e imprevisti, per cui restare saldi è l’arma più grande che un essere umano ha per reagire. Tra le protagoniste dial, ...