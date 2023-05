Virtus Verona-Pescara oggi in tv | data | orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022 2023

(Di giovedì 18 maggio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per il primo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. I padroni di casa sono reduci dalla grande affermazione in casa del Padova e ora vogliono continuare a stupire per sognare una clamorosa promozione inB. Gli abruzzesi di Zednek Zeman, invece, dopo essersi classificati al terzo posto nella regular season del girone C, vanno a caccia del passaggio del turno. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Sky Sport. SEGUI LA ...

Ci sono anche i primi incroci tra squadre di differente girone come in Ancona - Lecco ePescara mentre per il girone A troviamo Pro Sesto - Vicenza, per il B Gubbio - Entella e per il ...- Pescara "Due mondi agli antipodi. Il Pescara per qualità e profondità della rosa avrebbe potuto anche fare meglio in campionato. Con un ritrovato entusiasmo e con Zeman diventa ...- Pescara 1 (ore 20.30) Gara valida per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Al primo turno dei playoff laha eliminato il Novara (3 - 0), al ...

Al primo turno della fase nazionale dei playoff si sono qualificate Pro Sesto, Foggia, Gubbio, Audace Cerignola, Virtus Verona e Ancona che hanno raggiunto Lecco, Pescara e Virtus Entella; già a ...La Rosea titola: "Fase nazionale: Zeman a Verona. Derby in Puglia" e scrive: "Affascinante l’esordio del Pescara di Zeman, atteso dalla Virtus Verona di Gigi Fresco. Tra i due, carriere agli antipodi.