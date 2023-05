Unha colpito intorno alle 21 la Grecia, in particolare l'isola di Creta. L'INGV ha registrato una magnitudo di 5.3 della scala Richter. IN AGGIORNAMENTO... Stefano Bonaccini: 'Danni per qualche miliardo di euro, come un altro'. Papa Francesco ... 'Informato delnubifragio abbattutosi sull'Emilia - Romagna - si legge in un telegramma ...'Un'emergenza che ci fa ricordare giustamente il: l'impegno del governo, fissando anche ... In un telegramma di cordoglio per le vittime delnubifragio, inviato - a nome del Santo ...

Violento terremoto in Grecia, paura a Creta: registrata una scossa di magnitudo di 5.3 Gazzetta del Sud

Scossa di terremoto registrata a Arkadi (Grecia) Il 18 Maggio 2023 ore 20:58 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 e profondità 10 km a Arkadi (Grecia). Leggi qui per approfondir ...Scossa di terremoto registrata a Lendas (Grecia) Il 18 Maggio 2023 ore 20:58 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 e profondità 19 km a Lendas (Grecia). Leggi qui per approfondir ...