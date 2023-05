... ex renziano, uno dei dirigenti di Base riformista assai stimato nel partito e figlio del governatore campanoDe. Renzi - Calenda verso il redde rationem, mosse e manovre in vista ..."Elly non parla con nessuno". La segretaria dem ha un problema di comunicazione coi suoi parlamentari. L'affaireDe, docet. Per l'ufficio di presidenza della Camera, Schlein si è "incaponita" a voler cambiare il figlio del governatore campano. "Ma se il problema è il padre, trattare male il figlio ...E per i rapporti fra il Nazareno eDe, presidente della Regione Campania e padre del deputato Piero. E per il commissariamento del Pd campano voluto da Schlein in chiave anti 'cacicchi'...

Vincenzo De Luca sfida Elly Schlein e ora guarda a Renzi per il Terzo polo del Sud ilmessaggero.it

e comunque un big del Pd come Franceschini deve qualcosa elettoralmente a De Luca essendo stato eletto nel territorio di don Vincenzo) apre una partita interessante che coinvolge anche il terzo polo e ...La leader Dem mette da parte i dossier su ballottaggi e alleanze e riunisce la segreteria on line per attivare iniziative a favore delle popolazioni colpite ...