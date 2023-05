Vigili del fuoco da tutta la Lombardia in soccorso alla popolazione dell’Emilia Romagna

(Di giovedì 18 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono partiti da Milano e da altri 11 comandi della, uomini e mezzi deideldiretti inper le operazioni diin seguito all’alluvione. Dopo un primo invio di martedì, il dispositivo dideidella Colonna Mobile Regionale lombarda per laè stato ulteriormente integrato ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Macchie verdi in mezzo a distese infinite di caffelatte. Viste dall'elicottero deifuoco le chiome degli alberi sono punti di colore nella luce monocromatica di acqua e fango. Le campagne alluvionate dell'Emilia - Romagna sono diventate un gigantesco pantano e l'acqua, a ...Ha piovuto per tutta la notte sul territorio delle province di Macerata, Fermo e Ascoli, con ore di superlavoro per ifuoco, che hanno operato a turni rafforzati. Sui territori sono state ...Polizia locale, carabinieri efuoco sono ovunque, la gente li ferma e chiede informazioni su tutto. Quattro operatori della Protezione civile hanno appena caricato due gommoni sul ...

Bimba di 4 mesi in salvo grazie ai vigili del fuoco. Soccorsa una coppia rimasta intrappolata in casa corriereadriatico.it

tra oggi e venerdì lieve miglioramento Le previsioni di Giovanni De Palma - AbruzzoMeteo http://www.abruzzometeo.org Sulla nostra penisola è ancora presente una vasta area di instabilità che, in quest ...VIGONZA - Si era messa alla guida dell'auto con un tasso alcolemico superiore ad 1 g/l, in macchina con lei c'erano anche tre bambini. La donna è stata fermata dagli agenti ...