VIDEO – Manchester City-Inter in finale | ma ora testa al Napoli! Senza Mkhitaryan | TG Inter-News 18 05 2023

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulladi Champions del 10 giugno fraede la sfida contro il Napoli di domenica TG IN NERAZZURRO ? L’è indi Champions League e adesso conosce la sua avversaria: il 10 giugno, ad Istanbul, i nerazzurri sfideranno ildi Guardiola. Prima peròal campionato: domenica la squadra di Inzaghi sfiderà il Napoli campione d’Italia di Spalletti. Per la ...