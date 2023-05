VIDEO Giro d’Italia 2023 | highlights e sintesi tappa di oggi Arriva la fuga | vince Denz I big aspettano le Alpi

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nicoha vinto la dodicesimadel, una frazione di 185 km da Bra a Rivoli. Il tedesco si è imposto in una volata a tre contro il lettone Toms Skujins e l’australiano Sebastian Berwick. L’alfiere della BORA-hansgrohe è entrato in unada lontano di cui facevano parte trenta corridori, poi nei pressi di una rotonda si è creato un minimo buco e quattro uomini sono riusciti a sganciarsi (c’era anche Alessandro Tonelli, poi staccatosi sull Colle Braida). Da annotare il quinto posto di Marco Frigo e la settima piazza di Alberto Bettiol, che ha cercato in tutti i modi di rientrare sulla testa della corsa. Non cambia nulla in classifica generale, i big sono rimasti tranquilli in vista del tapponeno di domani. Geraint Thomas resta in testa ...