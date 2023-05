Video da infami Nessuno deve parlare con i giornalisti | i clan delle corse clandestine contro le madri coraggio di Roma

(Di giovedì 18 maggio 2023) I boss di Tor Bella Monaca usano le maniere forti per imporre il bavaglio dopo ildonne che bloccano con il proprio corpo i bolidi che corrono per il quartiere

"Basta. Nessuno deve parlare con i giornalisti". I clan di Tor Bella Monaca usano le maniere forti per imporre il bavaglio dopo ildelle madri coraggio che bloccano con il proprio corpo le corse ...... in Svizzera, che per coincidenza ospita molte delle istituzioni piùdel mondo, come l'... Vedi ilqui. Sorprendentemente, già più di 60 anni fa il presidente John F. Kennedy aveva ...O, peggio di tutto, leramanzine della Banda Bassotti! Non c'è dubbio che gli uotsappisti ...//t.me/comedonchisciotte_notizie Salute - https://t.me/CDCPiuSalute- https://t.me/...

"Video da infami. Nessuno deve parlare con i giornalisti": i clan delle corse clandestine contro le madri cor… Repubblica Roma

I boss di Tor Bella Monaca usano le maniere forti per imporre il bavaglio dopo il video delle donne che bloccano con il proprio corpo i bolidi che corrono per ...