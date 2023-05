VIDEO – Buffon | «Onana e Maignan migliori cinque al mondo»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Gianluigiin collegamentocon gli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo le prestazioni di Andrée Mikein semifinale di Champions League e più in generale le loro stagioni. Secondo l’ex portiere della nazionale, i due portieri sono ad oggi tra iin circolazione (vedi QUI la trascrizione). Il parere disu. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

...la scivolosa ipotesi dell'ex portiere interista Julio Cesar strategicamente piazzato da Prime... dalle maniche della maglietta tagliata di Gigial cappello portafortuna poggiato in fondo ...Commenta per primo Il portiere del Parma, Gigitra i protagonisti della terza giornata della Milano Football Week , la grande kermesse organizzata dalla Gazzetta dello Sport : 'Juve esclusa dalle Coppe Ne perde il calcio europeo'.Commenta per primo Un estratto dell'evento 'Gianluigi: Superman' della Milano Football Week . Il portiere del Parma ricorda la stagione 2006/2007 in Serie B con la Juventus dopo Calciopoli: 'Mi ha fatto perdere soldi, ma reso più forte'.

Buffon: “Juve esclusa dalle Coppe Ne perde il calcio europeo” Gazzetta

"Buffon: 'Sogno il Parma in A'", titola la Gazzetta di Parma. Lunga intervista alla Milano Football Week. IL.Il portiere del Parma, Gigi Buffon tra i protagonisti della terza giornata della Milano Football Week, la grande kermesse organizzata dalla Gazzetta dello Sport: "Juve esclusa dalle Coppe Ne perde il ...