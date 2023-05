Viaggio tra le scale mobili fuori uso nella metropolitana di Roma

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - Il giro nelle principali stazioni delladi, sulle linee A e B, è iniziato ieri mattina dal punto della Capitale in cui le due ferrovie sotterranee s'incontrano, la stazione Termini. Il cuore pulsante del traffico capitolino nel sottosuolo. È lì, infatti, che le migliaia di passeggeri che ogni giorno affollano il trasporto pubblicono hanno la possibilità di cambiare linea e raggiungere i diversi angoli della città. Alcuni di loro, nelle ultime settimane, hanno segnalato all'Agi malfunzionamenti dellenelle stazioni. Sono state diciotto le fermate dellache abbiamo esplorato, equamente divise tra linea A e linea B, e in più della metà del campione abbiamo trovato almeno una scala mobileuso. Cominciando ...

... all'edizione di quest'anno della Biennale sono presenti altri 7 ghanesi,cui l'importante ... però, per motivi di privacy: "Pb, la normativa Schengen impone di valutare non la finalità del...Segretamente custoditole sue antiche mura, il villaggio è stato molte volte il set di produzioni. Sono stati tantissimi anche gli spot Tv che sono stati girati a St Paul.questi, quello di ...... ancora meno sul futuro del Napoli : 'E' chiaro che il primo giorno che saremo già inverso ... in cui a trionfare sono statii più esperti della competizione. Quali sono gli allenatori che ...

Boom di turisti, viaggio tra norme e regole di comportamento - ViaggiArt Agenzia ANSA

La giornata del "vecchio" Indiana Jones con Harrison Ford protagonista e i nuovi film concorrenti da osservare attentamente, alla ricerca del "nuovo" LO SPECIALE © ANSA ...I sapori di Ronciglione: un viaggio nella gastronomia locale Infine, non possiamo parlare di Ronciglione senza menzionare la sua eccellente cucina. Tra i piatti tipici spiccano l’Acquacotta, una zuppa ...