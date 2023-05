Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023)DEL 18 MAGGIO ORE 19.05 MARCO NUOVAMENTE BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO RIMOSSO L INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO CIRCONE REGOLARE ALL ALTEZZA DELL USCITA CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA POI TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA VITINIA PER CHI PROCEDE VERSO OSTIA LE ALTRE NOTIZIE TRASPORTO AEREO SOSPESO E RINVIATO LO SCIOPERO PER DOMANI 19 MAGGIO ALLA LUCE DELLA DIFFICILE SITUAIZONE DI ‘EMERGENZA IN EMILIAGNA INFINE RICORDIAMO L’ALLERTA METEO GIALLA PER LE PROSSIME ORE PREVISTE PIOGGE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ...