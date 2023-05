Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2023 ore 18 | 45

(Di giovedì 18 maggio 2023)DEL 18 MAGGIO ORE 18.05 MARCO NUOVAMENTE BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMANE COMPLICATA LA VIABILITA’ SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CORSIA DI SORPASSO ALTEZZA CASAL DEL MARMO PERMANGONO LUNGHI INCOLONNAMENTI DALLAFIUMICINO PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA PROSEGUENDO SEMPRE IN INTERNA UN ALTRO INCIDENTE CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E L’INNESTO CON L AUTOSTRADATERAMO PASSIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO DALL’ IMMISSIONE CON LAFIUMICINO FINO ALLO SVINCOLO APPIA A PEGGIORARE LA SITUAZIONE ANCHE DEI LAVORI SULLO STESSO TRATTO POI TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ARICCIA SULLA VIA ...

... successivamente la A11 in direzione Firenze, per prendere poi la A1 verso. È inoltre attivo ...con rilasci cadenzati da parte della Polizia Stradale in relazione alle condizioni dellain ...... della Sezione Polizia Stradale di Viterbo, del Reparto Prevenzione Crimine die di una unità ... Infine è stato anche garantito un intervento die di rilievo stradale in occasione di un ...... tenutasi oggi aalla presenza del ministro degli Affari Europei. L'Intesa programmatica, ... per progetti strategici nazionali, come le grandi reti dio le ferrovie, per progetti ...