Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2023 ore 16 | 30

(Di giovedì 18 maggio 2023)DEL 18 MAGGIO ORE 16.20 MARCO BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IN AUMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DIIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA A PEGGIORARE LA SITUAZIONE ANCHE DEI LAVORI SULLO STESSO TRATTO IN INTERNA ALTRE CODE ALTEZA LABARO E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E L INNESTO CON LATERAMO SPOSTIAMOCI A NORE DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE STESSA SITUZIAONE SULLA VIA TIBURTINA DISAGI CON CODE TRA IL RACCORDO E SETTEVILLE E PIU’ AVANTI DA VILLANOVA E TIVOLI CENTRO RICORDIAMO IN ZONA SETTEVILLE NORD, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RADDOPPIO DI VIA DI MARCO SIMONE E DI MESSA IN ...