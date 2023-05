Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023)DEL 18 MAGGIO ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE ORA è LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN ESTERNA UN MEZZO RIMOSSO PESANTE IN PANNE, LA CIRCONE è REGOLARE TRA LE USCITE LA RUSTICA E-TERAMO UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA PER CHI SI METTE IN VIAGGIO IN QUESTE ORE È SEGNALATA PIOGGIA IN A1 TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E FROSINONE PIOGGIA ANCHE IN A12-TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA-FIUMICINO E L’USCITA DI CIVITAVECCHIA RICORDIAMO CHE IN CASO DI PIOGGIA IL LIMITE DI VELOCITÀ IN AUTOSTRADA ...