Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2023 ore 10 | 30

(Di giovedì 18 maggio 2023)DEL 18 MAGGIO ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SOLO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA-FIUMICINO RISPETTIVAMENTE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO PERMANGONO LE CODE SULLA VIA PONTINA E LA PARALLELA VIA DI PRATICA NELL’ORDINE DA VIA MONTE D’ORO A VIA DI TRIGORIA E DA VILLAGGIO AZZURRO A VIA DI CASTELNO, SEMPRE IN DIREZIONELE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO NELLE GIORNATE DI SABATO 20 E DOMENICA 21 MAGGIO I TRENI REGIONALI SUBISCONO ...