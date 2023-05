Verso Napoli-Inter | Osimhen ci sarà? Comunicato ufficiale del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo la gara di Monza, la squadra di Spalletti, ieri ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista di, in programma domenica 21 maggio alle 18 al Maradona. Durante la sessione di allenamento, però, non è passata inosservata l’assenza di, subito chiarita nel report di allenamento poi reso pubblico sul sitodel. Niente di grave, per l’attaccante azzurro si è trattato solo di una leggera influenza.allenamento in gruppocicontro l’? IlQuesta mattina ilsi è ritrovato nuovamente in sede di allenamento e poco fa sul sitoazzurro è stato ...