Verissimo | arriva lo speciale su Amici Da domenica Le Storie

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Malgioglio e Giofrè (foto US Fascino) La stagione disi è conclusa lo scorso weekend, ma il programma non abbandonerà ancora il pubblico di Canale 5, a cominciare da sabato 20 maggio, pomeriggio che il programma di Silvia Toffanin dedicherà interamente all’edizione appena conclusa di. Sarà a tutti gli effetti unosul talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.30. I protagonisti della puntata saranno il vincitore Mattia, insieme agli altri tre finalisti, quindi la ballerina Isobel e i cantanti Angelina e Wax. Ma non solo: nellointerverranno anche i professori dilegati ai quattro allievi (Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Arisa) e i giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. E poi diverse sorprese e, ...