Vaticano | in auto forza varchi d' ingresso | gendarme spara un colpo alle ruote per bloccarlo Arrestato 40enne

Irruzione in Vaticano, colpi di pistola per bloccare una vettura. Arrestato quarantenne la Repubblica

In serata un’auto ha raggiunto l’ingresso di Sant’Anna in Vaticano. Arrivato ai controlli, l’uomo ha tentato di entrare pur non avendo le autorizzazioni di accesso necessarie ed è stato bloccato dal C ...Momenti di paura questa sera in Vaticano. Un uomo a bordo di un auto ha forzato il varco di Porta Sant'Anna a forte velocità, non rispondendo all'alt delle Guardie Svizzere. Per fermarlo la gendarmeri ...