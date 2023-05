Vangelo di oggi 18 Maggio 2023 | Gv 16 | 16-20 | Video commento

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 18, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia”. “Essere coraggiosi nella sofferenza e pensare che dopo viene il Signore, L'articolodi18: Gv 16,16-20proviene da La Luce di Maria.

... con un senso morale alimentato dale dalla Dottrina Sociale della Chiesa " (3). Certo, come riconosciuto davanti ad un gruppo di giovani italiani da Papa Francesco,la politica non gode ...... in tanta povertà, e con tanto coraggio, ci dia un po' di questo zelo, di questo zelo per vivere ile annunciare il. Ai tanti giovaniche hanno un po' di inquietudine e non sanno ...... il Gesù santone illuminato delapocrifo di Tommaso (di Andrea Marsiletti) Il cosmismo ... Ringrazio Fëdorov e il cosmismo sesono qui '. La fede di poter risuscitare i morti spiega perchè i ...

Francesco: la missione, inquietudine e gioia di portare il Vangelo Vatican News

Città del Vaticano (Agenzia Fides) – E’ stata dedicata a San Francesco Saverio, Patrono delle missioni, l’udienza generale di oggi. Proseguendo il ciclo di catechesi dedicate alla “passione per l’evan ...Io vedo, per esempio, quando mi presentano la storia di un sacerdote come candidato all’episcopato: ha passato dieci nella missione in tale luogo… questo è grande: uscire dalla patria per predicare il ...