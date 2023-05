Val Gardena | incidente sulla funivia Seceda | la corda si spezza e operaio precipita per 60 metri

BOLZANO. Incidente mortale sul lavoro, questa mattina intorno alle 9,20, durante la manutenzione della funivia Seceda in, attualmente chiusa in attesa dell'avvio della stagione estiva. La vittima è un operaio manutentore, originario della Toscana, che stava lavorando su una cabina della funivia e - così ...Incidente mortale sul lavoro, questa mattina intorno alle 9.20, durante la manutenzione della funivia Seceda in, attualmente chiusa in attesa dell'avvio della stagione estiva. La vittima è un operaio manutentore, originario della Toscana, che stava lavorando su una cabina della funivia ed - così le ...Incidente mortale sul lavoro, questa mattina intorno alle 9.20, durante la manutenzione della funivia Seceda in, attualmente chiusa in attesa dell'avvio della stagione estiva. La vittima è un operaio manutentore, originario della Toscana, che stava lavorando su una cabina della funivia ed - così le ...

Incidente sulla funivia Seceda, la corda si spezza mentre lavora: operaio precipita per 60 metri e muore in Va ilmessaggero.it

Un operaio è morto precipitando dalla funivia alla quale era attacco per alcuni lavori di manutenzione. È accaduto in Val Gardena questa mattina: la corda si è spezzata facendolo precipitare per oltre ...Incidente mortale sul lavoro, nella mattinata di oggi giovedì 18 maggio: il fatto è accaduto alla funivia Seceda in val Gardena. Un operaio, mentre era impegnato – presumibilmente – in lavori di ...