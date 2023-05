(Di giovedì 18 maggio 2023) Ildell'statunitense (LEI), redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, è diminuito dell'1,2% in marzo per il 13°consecutivo, a 107,5 punti. Anche marzo si era ...

Le Borse europee perdono ancora terreno dopo che ileconomicoè calato in aprile dello 0,6 per cento. Milano lima ancora e si muove a ridosso della parità con il Ftse che segna un +0,3% a 27.250 punti. Vendite a piene mani su A2a ( - 3,...Ildell'economia statunitense (LEI), redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, è diminuito dell'1,2% in marzo per il 13° mese consecutivo, a 107,5 punti. Anche marzo si era ...ad aprile VENERDì Moody's: atteso il giudizio sul rating della Repubblica italiana Mezzogiorno: al via a Sorrento la seconda edizione del Forum internazionale "Verso Sud" realizzato ...

Usa, superindice economia aprile -0,6%, è 13mo mese di ribassi Tiscali Notizie

Le Borse europee perdono ancora terreno dopo che il superindice economico Usa è calato in aprile dello 0,6 per cento. Milano lima ancora e si muove a ridosso della parità con il Ftse che segna un +0,3 ..."Il LEI per gli Stati Uniti è diminuito per il tredicesimo mese consecutivo ad aprile, segnalando un peggioramento delle prospettive economiche", ha affermato ...