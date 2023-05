Usa | il Montana vieta qualsiasi uso di TikTok | “È una minaccia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilè il primo Stato americano are ufficialmente. Il governatore repubblicano, Greg Gianforte, ha firmato una legge che proibisceuso dell’applicazione cinese. Si tratta della normativa più severa tra quelle già varate in circa la metà degli Stati dell’Unione oltre che dal governo federale, che ha proibito ai dipendenti governativi di usare l’app sui dispositivi impiegati per il lavoro. Ilè uno stato da poco più di un milione di abitanti, la legge entrerà in vigore solo fra alcuni mesi e secondo molti esperti potrebbe essere oggetto di varie dispute legali, soprattutto legate al Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che garantisce la libertà di espressione. Un ricorso in appello contro la legge, che ByteDance al momento ...