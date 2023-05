Uruguay | Bielsa si presenta | “Ho voluto fortemente questo incarico Mondiale? Possiamo sognare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’ha scelto di ripartire da Marceloche quindi ha deciso di tornare in Sud America per allenare la nazionale di Suarez e compagni. E’ stato tempo quindi anche di conferenza stampa dizione, in cui Il Loco hasottolineare la sua forte volontà di allenare una nazionale importante come l’. Le parole di: “Nessuno mi ha convinto, sono stato io a volerfar parte diprogetto per due motivi: per i giocatori e per la gente uruguaiana. Con mia moglie abbiamo trascorso due mesi inPaese e abbiamo visto quanto sia generoso. Sono fieramente argentino ma sono anche felice di allenare una Nazionale come l’. Vincere il? È una ...