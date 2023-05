Uruguay | Bielsa | «Possiamo sognare il Mondiale»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Le parole di Marceloalla conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell’. I dettagli Marceloha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell’. PAROLE – «Nessuno mi ha convinto, sono stato io a voler fortemente far parte di questo progetto per due motivi: per i giocatori e per la gente uruguaiana. Con mia moglie abbiamo trascorso due mesi in questo Paese e abbiamo visto quanto sia generoso. Sono fieramente argentino ma sono anche felice di allenare una Nazionale come l’. Vincere il? È una Nazionale che può, si può competere a certi livelli».

