Uomini e Donne | Jack Vanore sbotta sui social contro una falsa notizia sulla sua morte

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un’ondata di indignazione ha invaso imedia quando, volto noto di, ha respinto categoricamente le recenti notiziesua presunta, pubblicando uno sfogo sulle sue storie di Instagram, esprimendo il suo disappunto verso coloro che avevano diffuso questa fake news. Questo “malinteso” deriva da una storia pubblicata da Giacomo – vero nome dell’ex opinionista dello show di Maria De Filippi – in cui rendeva omaggio a un caro amico che è tragicamente deceduto in un incidente,saluta l’amico Lorenzo: il post che ha scatenato il putiferioha recentemente annunciato attraverso il suo profilo ...

Secondo il rapporto del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, il tasso di occupazione nelle professioni stem è pari al 92,5% per glie l'85% delle. Nonostante le ragazze iscritte ai ...Si tratta di una sfida fondamentale per la salute pubblica e per la dignità di milioni diche combattono, quotidianamente, per la vita". Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio ...La prima costituente del maggio 2021, paritaria tra, con 17 rappresentanti delle popolazioni indigene, il 60 per cento dei consiglieri eletti fuori dei partiti tradizionali, aveva ...

"Uomini e Donne", è già finita la storia tra Luca Daffré e Alessandra Somensi TGCOM

La storia d'amore tra Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli non è andata a buon fine. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha capito di non essere compatibile.L'appuntamento con Uomini e donne riparte verso fine agosto con le prime registrazioni: tra i nuovi tronisti potrebbe esserci Campoli ...