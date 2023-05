Uomini e Donne | ' da Natale a Santo Stefano' | i fan si aspettavano questa notizia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 maggio 2023), il web stava solamente aspettando questo momento, tutto era già prevedibile: una coppia si dice addio Attualmente stanno andando in onda gli episodi distory, ossia piccoli spezzoni di tutte le puntate che abbiamo visto a partire da settembre fino ad inizio maggio. I telespettatori siun format decisamente diverso, in passato infatti erano state mandate in onda i percorsi di alcuni tronisti, ma anche le conoscenze tra i membri del trono over. Rivedere ciò che abbiamo appena visto, per alcuni telespettatori è veramente inutile. Molti avrebbero voluto infatti rivedere la storia di Gemma Galgani e il gabbiano, o ancora un trono iconico come quello lì di Andrea Damante. Dovremo aspettare semplicemente accontentarci prima dell’inizio di Temptation Island, il ...