Università | si chiude il tour di Luca Abete | Diamo ascolto alle istanze dei giovani

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 maggio 2023) “E’ stato anche quest’anno un viaggio bellissimo: sia geografico che emozionale. Abbiamo incontrato più di 2000 studenti italiani, ascoltando le emergenze, i racconti di difficoltà che turbano la loro serenità, lo sfogo di una rabbia che nasce da un disagio e da incomprensioni, ma anche storie di coraggio, resilienza e voglia di correre, nonostante tutto, verso i propri sogni”. Questo il commento dia chiusura della nona edizione delmotivazionale universitario #NonCiFermaNessuno. Dieci tappe in altrettantecon oltre 2000 studenti presenti in aula e 100 ragazzi protagonisti dei talk, occasione per un confronto sul momento che vive un’intera generazione, sulle necessità future. Un format che ha fatto registrare grande affluenza in ogni tappa confermandosi punto di riferimento nelle attività ...