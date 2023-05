Uniswap fa l’occhiolino a Polkadot | Moonbeam è la chiave

Leggi su blockworld

(Di giovedì 18 maggio 2023) La piattaforma di scambio decentralizzataè pronta per essere lanciata sulla parachaindi, con le integrazioni presentate attraverso la sua piattaforma di governance decentralizzati., concentrandosi su un’atmosfera amichevole e user friendly per gli sviluppatori simile a Ethereum, rende facile per gli sviluppatori spostare le loro applicazioni Ethereum sulla rete, una rete interconnessa di blockchains chiamate parachain. La catena di inoltro (Relay chain) digarantisce che queste parachain condividano la sicurezza. Omar Elassar, dirigente dello sviluppo aziendale presso ilParity Technologies, ha fatto eco ai sentimenti positivi in ??un annuncio. Elassar afferma che la nuova integrazione migliorerebbe la ...