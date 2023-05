Un’estate ai Caraibi | Il diavolo veste Prada o Top Gun? La tv del 18 maggio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 maggio 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 18su RaiUno alle 20.35 si potrà vedere la partita di calcio tra Bayer Leverkusen – Roma, valida per il ritorno della 2°semifinale di Europa League 2022/2023, match per l’accesso alla finale che si giocherà il 312023 alla Puskas Arena di Budapest. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Unfaithful – L’amore infedele”; su RaiTre alle 21.20 “Papà per amore”; su Canale5 alle 21.30 “Il”; su Italia1 alle 21.25 “ai”; su La7D alle 21.30 “In good company”; su La5 alle 21.05 “The Twilight saga: Breaking Dawn – Parte 2”; su Iris alle 21 “Top” e su Italia2 alle 21.10 “Dracula Untold”. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ...