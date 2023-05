Un' apocalisse | l' alluvione in Emilia Romagna nel racconto dalle città

(Di giovedì 18 maggio 2023) "L'acqua è arrivata in un attimo. Non sono riuscita a portare via nulla". Sono le parole di una delle tante persone che in questi giorni sta vivendo l'con la potenza dell'acqua che ha invaso strade e case. Le immagini e le parole del video-

... con le seguenti coordinate bancarie: Iban IT69G0200802435000104428964, causale "Emilia - ...via la mostra dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata Rimini dopo due giorni di, ...... Assessora ai Servizi per le persone e le famiglie a Cesena, dove, racconta, "c'è stata l', siamo l'epicentro dell'". Nonostante il disastro, la voce è squillante e il telefono ...... giovedì 18 maggio, vengono messe a disposizione di Hera due grandi aree nel comune di Rimini per lo stoccaggio preliminare dei materiali spiaggiati e dei rifiuti derivanti dall'. Nelle ...

Alluvione dell'apocalisse a Forlì, chi sono le tre vittime: marito e ... il Resto del Carlino

Un'autentica apocalisse di melma, di morti e dispersi ... Al momento 42 comuni della Regione sono interessati dall'alluvione che sta dando una piccola tregua nel momento in cui scriviamo; 21 tra fiumi ...