Un posto al sole | trama 18 maggio 2023 | una decisione istintiva

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 18 maggio 2023) Grandi novità nella vita di Roberto Ferri che, nella puntata di Unaldi giovedì 18, si ritroverà a prendere unainaspettata. L'imprenditore, di recente, ha iniziato ad avere delle incomprensioni con Marina a proposito della continua interferenza di Lara Martinelli nella loro vita. La Giordano, in particolare, ha accusato Ferri di lasciarsi manipolare dalla sua ex compagna, la quale, facendo leva sul suo senso paterno, alla fine lo riesce a manipolare. Roberto ha spiegato a Marina di essere interessato soltanto a mantenere un legame affettivo stabile con il piccolo Tommaso, ma la donna, stanca e stressata dalla situazione, ha deciso di partire per Londra e lasciare Napoli per un po'. Lara, a quel punto, ha approfittato dell'assenza della sua rivale per presentarsi a ...