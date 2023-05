Un omicidio annunciato Così Renzi passa sul corpo di Calenda

(Di giovedì 18 maggio 2023) Come scritto e previsto, il primo si mangia il partito del secondo scippandogli il gruppo al Senato. I flirt con Meloni. Ultimo tentativo di riconciliazione in nome di Macron

La casa di produzione Play Entertainment annuncia l'avvio delle riprese di Fanum, un mistery thriller ambientato a Tarquinia in cui una giovane archeologa (Valeria Solarino) esperta di civiltà etrusca ...Il boss Giacomo Maurizio 'Iano' Ieni, 65 anni, ritenuto il reggente della cosca mafiosa catanese Pillera-Puntina, è morto ieri sera nel carcere campano di Secondigliano. (ANSA) ...