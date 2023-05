Un aiuto per l' Emilia Romagna - Bologna | ' ' Metà dell' incasso del match contro il Napoli verrà devoluto a favore dell' iniziativa' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 maggio 2023) Con un comunicato ufficiale, ilha annunciato di voler aderire alla raccolta fondi. Ecco il comunicato: "Unper l'" devolvendodelil: "IlFc 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione che si è abbattuta sulla nostra regione, aderisce alla raccolta fondi “Unper l’”, devolvendo lache sarà realizzato per la partita, in programma al Dall’Ara la prossima settimana. In occasione ...