Un 11enne accoltella un 15enne a Palermo | forato un polmone

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - Un ragazzino dell'età di 15 anni è stato ricoverato questo pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Civico di: avrebbe unbucato in seguito a una aggressione con un coltello che avrebbe subito da un undicenne. Il ragazzino è giunto al pronto soccorso intorno alle 17 accompagnato da alcuni parenti e avrebbe riferito che l'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di via Del Vespro, nei pressi della scuola Quasimodo. Il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita e la procura dei minori sta seguendo la vicenda. I sanitari guidati dal primario Massimo Geraci hanno subito fornito le prime cure riscontrando diverse ferite da arma da taglio e avvisato le forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Palermo, lite tra adolescenti finisce nel sangue:un compagno di 14 anni e gli buca un polmone Avrebbe reagito all'ennesimo sopruso. È successo a Palermo, dove un ragazzino di 11 anni ha accoltellato un compagno di scuola di 14 anni ...E' successo a Palermo, in via del Vespro. Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta all'interno o vicino all'istituto Quasimodo. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Civico ...Scene da film dell'orrore questo pomeriggio a Palermo , dove un ragazzino di quattordici anni è stato accoltellato da un compagno di scuola appena undicenne. L'aggressione si è consumata in via del ...

11enne accoltella 14enne, bucato polmone RaiNews

Nel pomeriggio di oggi a Palermo un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato da uno di 11 nei pressi dell'istituto scolastico di via del Vespro: si tratterebbe di una risposta ad atti di bullismo sub ...La vittima ha riportato diverse ferite da taglio a mani, braccia e torace. Uno dei colpi gli ha bucato un polmone ...