Ultimo – Vivo Coi Sogni Appesi su Prime Video | “Non è un documentario | è la mia vita”

(Di giovedì 18 maggio 2023) La notizia era nell’aria da qualche giorno e oggi trova conferma: arriva ilCoisu. La data è quella del 30 maggio, quando ilsarà disponibile sulla piattaforma targata Amazon, in esclusiva. Il docu-film sul cantautore romano si aggiungere agli speciali documentari già pubblicati in passato, tra i quali quello su un altro degli artisti più seguiti del momento: Tiziano Ferro. Autore e musicista,, è un artista unico nel suo genere, che in pochi anni ha raggiunto talmente tante persone da approdare velocemente negli stadi. Dal suo debutto, in soli quattro anni, ha già conquistato 59 dischi di platino e 19 dischi d’oro ed è il più giovane artista italiano ad aver ...

In esclusiva dal 30 maggio. Prime Video annuncia oggicoi sogni appesi, il docufilm dedicato a, disponibile in esclusiva a partire dal 30 maggio 2023. Autore e musicista,, è un artista unico e la sua è una carriera eccezionale....si sfideranno sotto gli occhi attenti della giuria e del pubblico in duelli all'trick. A ... anche sela maggior parte del tempo lontano da casa: non vedo l'ora di scaldare nuovamente la ...... Il Giardino dei ciliegi è l'lavoro di un Anton echov malato e vicino alla morte, eppure, ... ucraina e georgiana, accompagnati da una musica dal, in modo che "aprissero" emozionalmente ...

ROM – Prime Video annuncia oggi "Ultimo – Vivo coi sogni appesi", il docufilm dedicato a Ultimo, disponibile in esclusiva a partire dal 30 maggio. Dal suo debutto, in soli quattro anni, ha già ...