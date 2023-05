Ultimo - Vivo coi sogni appesi | il trailer del docufilm | dal 30 maggio in esclusiva su Prime Video

(Di giovedì 18 maggio 2023)coi, ildedicato al celebre cantautore italiano, sarà disponibile a partire dal 30insuha appena diffuso ilufficiale dicoi, ildedicato al cantante che sarà disponibile ina partire dal 302023. Autore e musicista,, è un artista unico e la sua è una carriera eccezionale. Dal suo debutto, infatti, in soli quattro anni, ha già conquistato 59 dischi di platino e 19 dischi d'oro ed è il più giovane artista ...

Su Prime Video è in arrivocoi sogni appesi, il docufilm dedicato al giovane musicista dei ...Prime Video ha appena diffuso il trailer ufficiale dicoi sogni appesi , il docufilm dedicato al cantante che sarà disponibile in esclusiva a partire dal 30 maggio 2023. Autore e musicista,, è un artista unico e la sua è una carriera ...L'della serie, 'Sardegna', uscirà domani. Sono andati anche discretamente bene sulle ... ma se oggi non giochi la partita della musica dalnon serve a niente". A proposito di Paola & Chiara:...

Ultimo-Vivo coi sogni appesi, dal 30 maggio docu su Prime Video Agenzia ANSA

CATANIA – Una pagina di cronaca decisamente felice: è stato ritrovato l’anziano scomparso lunedì scorso dopo essersi allontanato, in stato confusionale, dall’ospedale “San Marco” di Catania. L’anziano ...Prime Video annuncia l’arrivo di Ultimo – Vivo coi sogni appesi, il docufilm dedicato all’autore e musicista, che, nonostante la giovane età, ha avuto una carriera davvero eccezionale. Dal suo debutto ...